«Барселона», «Бавария» и «Ливерпуль» сделали запросы по Рафинье

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас заинтересовал сразу 3 европейских гранда, о чем сообщает издание UOL.

Запросы по бразильцу уже сделали «Барселона», «Ливерпуль» и «Бавария». В последние недели руководителям «Лидса» приходится постоянно обсуждать кандидатуру полузащитника с разными претендентами на его переход.

Также отмечается, что диалог менеджмента «Лидса» с игроком зашел в тупик. Клуб отказался снижать сумму отступных, которая составляет 70 млн евро. В итоге футболист принял решение не продлевать сотрудничество.

Повышение зарплаты в «Лидсе» не интересует Рафинью. Футболист желает уйти.

За 27 матчей в АПЛ текущего розыгрыша Рафинья отметился 9 голами.