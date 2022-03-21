«Манчестер Юнайтед» не определился с ролью Рангника на следующий сезон

Руководители «Манчестер Юнайтед» не понимают, каким образом задействовать Ральфа Рангника в следующем сезоне. 1 июня 2022 года немецкий специалист должен перейти на новую должность, однако менеджмент пока не определился с форматом работы. О данной новости сообщает издание Sky Sports.

Если верить источнику, боссы «красных дьяволов» доверились Рангнику, который попытается спасти сезон. Отсюда долгосрочное планирование полностью отменено. Все задачи решаются прямо здесь и сейчас.

Следует отметить, что 63-летний Рангник был поставлен на должность главного тренера временно (до следующего лета). Далее специалист планирует работать консультантом, дабы помогать выстраивать новую команду, но под руководством следующего наставника.