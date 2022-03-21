«Ньюкасл» интересуется голкипером «Манчестер Юнайтед»

Руководители «Ньюкасла» продолжают интересоваться голкипером «Манчестер Юнайтед» — Дином Хендерсоном. Летом менеджмент «сорок» попытается оформить переход, о чем сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний футболист принял решение покинуть состав «красных дьяволов» в виду отсутствия большого объема игровой практики. Хендерсон принял решение найти клуб, где будет стабильно выходить на поле.

В текущем сезоне футболист выходил на поле 5 раз, в которых пропустил 7 голов.

Действующий контракт с «МЮ» работает до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает голкипера в 18 млн евро.