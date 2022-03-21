Ван Дейк о плотном расписании «Ливерпуля»: Просто выкладываемся по полной и наслаждаемся

Защитник «Ливерпуля» Виргил Ван Дейк рассказал журналистам, что он думает по поводу плотного графика команды в апреле.

«Я думаю, одна из первых вещей, которую мы не должны забывать, это: наслаждаться. Сейчас перерыв на игры сборных, мы должны хорошо сыграть за наши команды, будет смена обстановки, и, надеюсь, все вернутся в хорошей форме и здоровыми», - сказал Ван Дейк.

Также защитник выразил радость от победы в четвертьфинальном матче Кубка Англии и отметил, что с удовольствием предчувствует поездку на «Уэмбли», где состоятся матчи полуфиналов.