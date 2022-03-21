«Вест Хэм» намерен побороться за Филлипса

«Вест Хэм» проявляет интерес к полузащитнику «Лидса» Кэлвину Филипсу, сообщает Football Insider.

Главный тренер «молотков» Дэвид Мойес в зимнее трансферное окно предлагал «Лидсу» 55 миллионов фунтов стерлингов, но тогда переговоры зашли в тупик.

Ожидается, что они возобновятся по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Астон Вилла».

Полузащитник «Лидса» в этом сезоне сыграл 12 матчей в АПЛ и сделал 1 результативную передачу. Большую часть сезона футболист восстанавливался после травм.