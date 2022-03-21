Саутгейт рассматривает вызов в сборную Митчелла

Главный тренер сборной Англии рассматривает вариант вызова на товарищеские матчи защитника «Кристал Пэлас» Тайрика Митчелла.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 33 матча за «Кристал Пэлас», при этом никогда не выступал за сборную ни на одном из уровней.

Люк Шоу является единственным оставшимся крайним защитником, но он не играл с конца февраля, после восстановления от травмы. Трент Александер-Арнольд и Рис Джеймс оба получили повреждения в недавних матчах чемпионата Англии.

Кроме того, защитник «Челси» Бен Чилуэлл и защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер все еще не могут выйти на поле из-за длительных травм, а Букайо Сака так хорошо играет на правом фланге атаки «Арсенала», что Саутгейта не хочет переводить его на позицию защитника.