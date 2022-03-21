«Арсенал» и «Ньюкасл» поборются за нападающего «Наполи» Осимхена

Форвард «Наполи» Виктора Осимхен заинтересовал английские клубы «Арсенал» и «Ньюкасл», об этом сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, «сороки» еще зимой предлагали «Наполи» подписать футболиста, но сделка сорвалась.

Осимхеном заинтересовался и лондонский «Арсенал», который летом не смог переманить Душана Влаховича. Итальянский источник пишет о том, что неаполитанцы хотят выручить за футболиста около 100 млн евро.

23-летний нападающий стал игроком «Наполи» летом 2020 года, перейдя из «Лилля». Действующий контракт Осимхена действует до лета 2025 года.