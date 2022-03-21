Артета защитил своих футболистов после обвинений в чрезмерной радости

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета встал на защиту свои футболистов, после того, как некоторые игроки «Астон Виллы» обвинили тех в проявлениях чрезмерной радости после финального свистка.

«Радовались так, как будто выиграли АПЛ», - говорили футболисты «Астон Виллы» после игры, которая закончилась 1:0 в пользу «Арсенала».

«Вот что придает, наверное, смысл всему, что мы делаем. В такие моменты вы понимаете, что у этих людей большие эмоции по отношению к клубу. Мы должны быть очень благодарны, потому что они прошли этот путь, и я думаю, что они верят в то, что мы делаем», — сказал Артета.

«Арсенал» на данный момент занимает четвертую строчку в таблице АПЛ и продолжает успешную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.