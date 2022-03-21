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Дайч – Артете: Не согласен, что каждый следующий матч – это финал

21 Марта 2022 • 13:56 Комментировать

Главный тренер «Бернли» Шон Дайч прокомментировал подход Микеля Артеты к заключительным матчам сезона. Ранее наставник «Арсенала» заявил, что в борьбе за попадание в ТОП-4 будет настраивать своих футболистов играть каждую игру, словно финальную. Дайч абсолютно не согласился с таким подходом.

«Я не знаю, как Микель Артета собирается придать Арсеналу менталитет «финала кубка», — сказал он. «Моя точка зрения, вероятно, немного более уравновешена, потому что, если вы говорите, что у нас есть 11 финалов кубков, вы знаете, как сложно выиграть хотя бы один?», - сказал Дайч.

После прошедшего тура «Бернли» опустился на 19-е место в таблице АПЛ и всерьез рискует на следующий сезон оказаться в Чемпионшипе.

«Мое мнение о моей команде — продолжать усердно работать, продолжать делать правильные вещи и добавлять детали. Это то, на чем я сосредоточусь», - заключил главный тренер «Бернли».

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Арсенал Лондон Микель Артета Шон Дайч
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