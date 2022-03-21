Салиба впервые вызван в сборную Франции

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба впервые получил вызов в сборную Франции.

Это сезон футболист проводит на правах аренды в «Марселе». Защитника призвали в команду вместо Бенджамина Павара, у которого на выходных был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Салиба пока еще не разу не выходил на поле в составе «Арсенала», несмотря на то что в 2019 году клуб заплатил за него «Сент-Этьену» 30 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне в Лиге 1 Салиба сыграл 28 матчей, но не смог отметиться результативными действиями.