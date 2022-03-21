Боуэн может пропустить матчи Лиги Европы

В «Вест Хэме» всерьез обеспокоены, что полузащитник Джаррод Боуэн может пропустить полуфиналы Лиги Европы из-за травмы.

В клубе по-прежнему озадачен травмой ноги, которую полузащитник получил 5 марта в игре АПЛ против «Ливерпуля». Медикам еще предстоит четко диагностировать проблему. Боуэн уже пропустил четыре игры.

Первый полуфинал Лиги Европы состоится 7 апреля, а ответный матч во Франции состоится через неделю.

Ранее представители «Вест Хэма» заявляли, что 25-летний футболист не получил значительных повреждений. «Молотки» теперь опасаются, что у Боуэна небольшой перелом пятки, но дальнейшие тесты пока не дали результатов.