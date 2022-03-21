«Ювентус» и «Интер» интересуются Галлахером

«Ювентус» и «Интер» отправляли скаутов на матч «Кристал Пэлас» против «Манчестер Сити», чтобы просмотреть полузащитника Конора Галлахера, сообщает источник.

Футболист сейчас выступает за «Кристал Пэлас», куда он перешел из «Челси» на правах аренды.

В этом сезоне в АПЛ 22-летгий футболист сыграл в 25 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Галлахер уже успел привлечь внимание нескольких клубов АПЛ.

Трансферная стоимость Галлахера, по оценкам портала Transfermarkt, оценивается в 22 миллиона евро. Его контракт с «Челси» заканчивается в 2015 году.