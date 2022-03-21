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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Саутгейт: Обеспокоен, что не все английские болельщики смогут безопасно посетить чемпионат мира

21 Марта 2022 • 12:33 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказал опасения, что не все английские фанаты смогут спокойно отправиться на чемпионат мира в Катар.

«Думаю, я достаточно ясно определил проблемы, вызывающие озабоченность в связи с этим турниром. Но стадионы уже построены и обратного пути нет», - сказал Саутгейт.

Тренер сборной Англии уточнил, что прежде всего его беспокоит ситуация с соблюдением прав человека в этой стране.

«Сейчас лучше, чем было, но не так, как могло бы быть. И, возможно, принятые политиками решения не всегда соблюдаются так, как могли бы. Есть проблемы с соблюдением прав женщин и, в частности, сексуальных меньшинств», - уточнил он.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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