Гари Невилл: Я говорил об этом весь сезон – владельцы «МЮ» должны продать клуб

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и телевизионный эксперт Гари Невилл поделился мнением о ситуации в клубе.

«Я не виню Ральфа Рангника. В клубе есть большие игроки, но и большие проблемы», - сказал экс-защитник «Юнайтед» в подкасте Sky Sports.

Он отметил, что преобразования нужно начинать с руководства клуба.

«Владельцы, если честно, недостаточно хороши. Владельцам нужно продать клуб. Я говорил об этом весь сезон», сказал Невилл.

«Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала и на данный момент не очень удачно борется за попадание в ТОП-4 в АПЛ, отставая от «Арсенала» на 4 очка.