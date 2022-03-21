Джеррард – Сака: Он жалуется, что его часто бьют? Послушайте, это часть игры!

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард посоветовал полузащитнику «Арсенала» Букайо Сака перестать жаловаться.

«Послушайте, это часть игры. Последний раз, когда я играл в футбол, вроде это не был бесконтактный вид спорта. Я думаю, что подкаты разрешены, разрешены физические действия, разрешена агрессия», - сказал Джеррард.

После матча с «Астон Виллой» футболист «Арсенала» жаловался на то что, что ушел с поля с разбитыми ногами. Джеррард прокомментировал это так:

«Сейчас я сижу здесь с винтами в бедрах. У меня было около 16 операций. В данный момент мне трудно ходить в спортзал. И все это благодаря тому, что я зарабатывал на жизнь английским футболом. Он научится, и он научится быстро», - сказал главный тренер «Астон Виллы».