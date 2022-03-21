Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: У Кулушевски отличные перспективы, пусть продолжает в том же духе

21 Марта 2022 • 11:43 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте похвалил нападающего Деяна Кулушевски после игры с «Вест Хэмом».

«Он очень молод, всего 21 год, и, несмотря на свой юный возраст, у него большой опыт работы в сборной», — сказал Конте в интервью Sky Sports.

Конте также отметил отличные перспективы нападающего.

«Пока я его остаюсь его тренером, я стараюсь помочь ему стать лучше. Безусловно, он представляет собой важную перспективу для настоящего и будущего. Он должен продолжать в том же духе. Он стал лучше физически, тактически и умственно», - отметил тренер «шпор».

В этом сезоне нападающий сыграл в 9 матчах АПЛ в составе «Тоттенхэма», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Деян Кулушевски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
12:05 · Англия. Премьер-лига
Джеррард – Сака: Он жалуется, что его часто бьют? Послушайте, это часть игры!
11:43 · Англия. Премьер-лига
Конте: У Кулушевски отличные перспективы, пусть продолжает в том же духе
11:36 · Англия. Премьер-лига
Крэйг Доусон: Немного не доработали в штрафной, но проявили характер
11:28 · Англия. Премьер-лига
Данни Мёрфи посоветовал Мойесу сконцентрироваться на Лиге Европы
11:22 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: Стандарт у ворот «Тоттенхэма» и я прямо чувствую их страх
11:04 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, нужно выходить – и бороться
10:16 · Англия. Кубок Англии
Клопп: «Знали, что можем попасть на «Сити», если хотим дойти до финала»
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересовался нападающим «Кристал Пэлас»
10:03 · Англия. Премьер-лига
Полуфиналы Кубка Англии: «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» и «Челси» - «Кристал Пэлас»
09:54 · Англия. Премьер-лига
Эвра собирается выйти на боксерский ринг против ютуб-блогера
09:23 · Англия. Премьер-лига
Клопп объяснил, почему Мане не сыграл против «Ноттингем Форест»
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется нападающим из Италии
08:44 · Англия. Премьер-лига
Жота стал самым результативным португальцем в этом сезоне
08:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола воодушевлен перспективой борьбы за три трофея
08:28 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Райс – хороший вариант для «МЮ», но пробьются ли они в Лигу чемпионов
Все новости
Рекомендуем