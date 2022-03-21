Конте: У Кулушевски отличные перспективы, пусть продолжает в том же духе

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте похвалил нападающего Деяна Кулушевски после игры с «Вест Хэмом».

«Он очень молод, всего 21 год, и, несмотря на свой юный возраст, у него большой опыт работы в сборной», — сказал Конте в интервью Sky Sports.

Конте также отметил отличные перспективы нападающего.

«Пока я его остаюсь его тренером, я стараюсь помочь ему стать лучше. Безусловно, он представляет собой важную перспективу для настоящего и будущего. Он должен продолжать в том же духе. Он стал лучше физически, тактически и умственно», - отметил тренер «шпор».

В этом сезоне нападающий сыграл в 9 матчах АПЛ в составе «Тоттенхэма», забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.