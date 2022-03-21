Данни Мёрфи посоветовал Мойесу сконцентрироваться на Лиге Европы

Футбольный эксперт Дани Мёрфи посоветовал главному тренеру «Вест Хэма» Дэвиду Мойесу сконцентрироваться на играх с «Лионом».

«У них была отличная неделя и блестящий сезон», — сказал Мёрфи. «Они добились большего, чем могли бы с этим составом, который у них есть, и деньгами, которые они потратили», -сказал Мёрфи в эфире BBC.

Он добавил, что по его мнению приоритетом «Вест Хэма» должна стать еврокубковая кампания.

«Лично я бы на месте Дэвида Мойеса направил всю свою энергию на то, чтобы все мои лучшие игроки были готовы к матчам Лиги Европы против «Лиона», - сказал эксперт.