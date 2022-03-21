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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард: У меня нет волшебной палочки, нужно выходить – и бороться

21 Марта 2022 • 11:04 Комментировать

Главный тренер «Эвертона» жестко раскритиковал игру своих футболистов после крупного поражения от «Кристал Пэлас» в четвертьфинале Кубка Англии.

«Это был четвертьфинал Кубка, шанс попасть на «Уэмбли». Если нет уверенности, нужно встряхнуть себя и сказать: «Что за …». Такова футбольная реальность. Если вы застряли где-то посередине – забудьте о победах», - сказал Лэмпард.

В четвертьфинале Кубка Англии «Эвертон» с разгромным счетом 0:4 проиграл «Кристал Пэлас».

«Как бы это ни расстраивало меня, как бы ни разочаровывало четыре тысячи фанатов, которые приехали с нами, и людей, которые смотрят нас по телевизору, мы должны бороться», - заключил главный тренер «Эвертона».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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