Полуфиналы Кубка Англии: «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» и «Челси» - «Кристал Пэлас»

Стали известны пары полуфиналов Кубка Англии.

«Челси» достался «Кристал Пэлас», что можно считать хорошим вариантом, учитывая участников другого полуфинала, в котором «Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем». Матчи пройдут 16 и 17 апреля на стадионе «Уэмбли».

Стоит отметить, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» продолжают вести борьбу между собой за первую строчку в чемпионате Англии, а также, помимо Кубка Англии, продолжают борьбу в розыгрыше Лиги Чемпионов.

У «Челси» также есть реальный шанс выйти в финал и завоевать в этом году трофей, несмотря на неясную ситуацию с будущим клуба в связи с санкциями и потенциальным новым владельцем.