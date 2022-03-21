Клопп объяснил, почему Мане не сыграл против «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему Садио Мане не вышел на поле в кубковом матче против «Ноттингем Форест».

«Тут без вариантов. Было ясно, что мы не будем выпускать Мане, потому что у него впереди очень важная игра за сборную против Египта», - сказал Клопп.

Также он прокомментировал отсутствие в составе Мохамеда Салаха. «У Салаха небольшая травма. Не критично, но было понятно, что его не нужно было ставить на такую игру, если он чувствует боль», - сказал тренер «Ливерпуля».

В четвертьфинале Кубка Англии «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0, благодаря голу Жоты.