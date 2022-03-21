Жота стал самым результативным португальцем в этом сезоне

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота стал самым результативным португальским футболистом в этом сезоне из представителей топ-5 лиг.

Гол Жоты помог мерсисайдской команде обыграть «Ноттингем Форест» и выйти в полуфинал Кубка Англии. Как сообщает Opta, 25-летний форвард забил свой 19-й гол в этом сезоне и по этому показателю обогнал Криштиану Роналду, так что на данный момент именно Диогу является самым результативным среди португальских футболистов.

Напомним, что в этом сезоне Диогу Жота провёл в английской лиге 26 поединков, в которых забил 13 мячей и сделал один ассист.