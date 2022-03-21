Гвардиола воодушевлен перспективой борьбы за три трофея

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал журналистам, что с воодушевлением ждет развязки сезона.

«Когда мы вернемся после перерыва, мы знаем, что нас ждет. У нас есть четвертьфинал Лиги чемпионов, Премьер-лига, полуфинал Кубка Англии», - сказал Гвардиола.

Он добавил, что для него это приятно – бороться за как можно большее число титулов.

«Сколько раз в этой стране получалось выиграть требл? Один раз. Это нелегко», - заключил главный тренер «Сити».

«Горожане» находятся на первой строчке в таблице АПЛ и продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиги чемпионов.