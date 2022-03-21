Мерсон: Райс – хороший вариант для «МЮ», но пробьются ли они в Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон заявил журналистам, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс был бы отличным усилением для «Манчестер Юнайтед».

«В этом сезоне он поднял свою игру на новый уровень и теперь играет как Н'Голо Канте, влияя на ситуацию на обоих концах поля», - казал Мерсон.

Он добавил, что был бы очень удивлен, если бы Райс остался в «Вест Хэме» на следующий сезон.

«Куда ему перейти? Зависит от того, что будет происходить с «Челси» и кто купит клуб. «Манчестер Юнайтед» был бы хорошим вариантом, но попадут ли они в Лигу чемпионов? Вот где Райс хочет играть», - заключил Мерсон. В этом сезоне Ра

йс сыграл в АПЛ 28 матчей, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.