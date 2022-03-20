Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Вест Хэм»

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл в 30-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» (3:1).
В первом тайме Кейн на девятой минуте справа вошёл в штрафную площадь, после чего сделал прострел в центр на Сона. Кореец в итоге пропустил мяч, в тот от ноги Зума влетел в сетку ворот.
Второй гол забил уже сам Сон, переиграв Зума и отправив мяч под перекладину. На это «Вест Хэм» ответил только одним мячом – это сделал Саид Бенрахма с передачи Крэйга Доусона.
Финальная точка была поставила на последних минутах, когда Сон оформил дубль, установив окончательный счёт 3:1.
Лондонцы вновь вошли в зону еврокубков, поднявшись на пятое место. «Вест Хэм» же занимает седьмую позицию.
Протокол игры
|37'Ромеро Кристиан (0:1)
|57'Кейн Гарри (0:2)
Санчес Роберт•Вельтман Йоел 45' 78' (Модер Якуб ( 78') •Даффи Шейн•Данк Льюис•Кукурелья Марк•Гросс Паскаль 78' (Лемпти Тарик ( 78') •Биссума Ив 62' (Уэлбек Данни ( 62') •Марч Соломон•Макаллистер Алексис•Троссар Леандро•Мопе Нил 7'
Льорис Уго•Ромеро Кристиан • 54'Дайер Эрик•Дэвис Бен•Доэрти Мэтт 80' (Лукас Моура ( 80') •Бентанкур Родриго•Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Регилон Серхио • 43'Кулушевски Деян 90' (Бергвейн Стевен ( 90') •Сон Хынмин 80' (Эмерсон Жуниор ( 80') •Кейн Гарри
16 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).