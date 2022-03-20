Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Вест Хэм»

20 Марта 2022 • 21:25 Комментировать
Брайтон
0:2
Тоттенхэм
окончен

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл в 30-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» (3:1).

В первом тайме Кейн на девятой минуте справа вошёл в штрафную площадь, после чего сделал прострел в центр на Сона. Кореец в итоге пропустил мяч, в тот от ноги Зума влетел в сетку ворот.

Второй гол забил уже сам Сон, переиграв Зума и отправив мяч под перекладину. На это «Вест Хэм» ответил только одним мячом – это сделал Саид Бенрахма с передачи Крэйга Доусона.

Финальная точка была поставила на последних минутах, когда Сон оформил дубль, установив окончательный счёт 3:1.

Лондонцы вновь вошли в зону еврокубков, поднявшись на пятое место. «Вест Хэм» же занимает седьмую позицию.

Протокол игры  
Брайтон 0:2Тоттенхэм
  37'Ромеро Кристиан (0:1)
  57'Кейн Гарри (0:2)
Санчес РобертВельтман Йоел   45'  78' (Модер Якуб (  78') Даффи ШейнДанк ЛьюисКукурелья МаркГросс Паскаль  78' (Лемпти Тарик (  78') Биссума Ив  62' (Уэлбек Данни (  62') Марч СоломонМакаллистер АлексисТроссар ЛеандроМопе Нил   7'
Запасные: Мвепу ЭнокЛеонард МаркАльсате СтивенСтил ДжейсонКайседо МойсесСармиенто Джереми
Льорис УгоРомеро Кристиан   54'Дайер ЭрикДэвис БенДоэрти Мэтт  80' (Лукас Моура (  80') Бентанкур РодригоХёйбьерг Пьер-ЭмильРегилон Серхио   43'Кулушевски Деян  90' (Бергвейн Стевен (  90') Сон Хынмин  80' (Эмерсон Жуниор (  80') Кейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиСанчес ДавинсонГоллини ПьерлуиджиРодон ДжоСкарлетт ДейнУинкс Гарри
16 марта. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Вест Хэм Сон Хынмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 2:1 Брентфорд 2.15 3.45 3.45
окончен Тоттенхэм 3:1 Вест Хэм 1.73 3.80 4.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Марта
22:52 · Англия. Кубок Англии
Гол Жоты вывел «Ливерпуль» в полуфинал Кубка Англии
22:08 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» в 80-й раз при Гвардиоле забил четыре и более голов за матч
21:55 · Англия. Премьер-лига
Кейн сравнялся с Лэмпардом по показателям результативности в лондонском дерби
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Севильи»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Вест Хэм»
21:19 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола о 4:1 с «Саутгемптоном»: «Для нас каждый матч – финал»
20:57 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании турецкого защитника
20:30 · Англия. Кубок Англии
«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
20:20 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не хочет оставаться в «Челси»
20:13 · Англия. Кубок Англии
«Ливерпуль» объявил состав на четвертьфинал Кубка Англии
20:05 · Англия. Премьер-лига
Зиеш рассказал о самом тяжёлом моменте в своей жизни
19:51 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» победил «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Англии
19:09 · Англия. Премьер-лига
Эриксен пропустил матч «Брентфорда» против «Лестера» из-за сомнительного теста на коронавирус
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» обыграл «Брентфорд» и поднялся на 10-е место в таблице
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:1
Все новости
Рекомендуем