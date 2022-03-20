Дубль Сона помог «Тоттенхэму» победить «Вест Хэм»

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл в 30-м туре чемпионата Англии «Вест Хэм» (3:1).

В первом тайме Кейн на девятой минуте справа вошёл в штрафную площадь, после чего сделал прострел в центр на Сона. Кореец в итоге пропустил мяч, в тот от ноги Зума влетел в сетку ворот.

Второй гол забил уже сам Сон, переиграв Зума и отправив мяч под перекладину. На это «Вест Хэм» ответил только одним мячом – это сделал Саид Бенрахма с передачи Крэйга Доусона.

Финальная точка была поставила на последних минутах, когда Сон оформил дубль, установив окончательный счёт 3:1.

Лондонцы вновь вошли в зону еврокубков, поднявшись на пятое место. «Вест Хэм» же занимает седьмую позицию.