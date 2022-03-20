Эриксен пропустил матч «Брентфорда» против «Лестера» из-за сомнительного теста на коронавирус

В матче 30-го тура АПЛ, в котором «Лестер» победил «Брентфорд» (2:1), полузащитник «пчел» Кристиан Эриксен пропускал матч из-за положительного теста на коронавирус, сообщил главный тренер Томас Фрэнк.

«К сожалению, у него был COVID-19, и первый отрицательный тест был сегодня, поэтому было слишком рано привлекать его к этой игре.

Жаль… он наконец-то мотивирован для чего-то действительно многообещающего, но осталось всего несколько дней, так что он скоро вернется», — приводит слова тренера The Sun со ссылкой на Sky Sports.

Эриксен должен был присоединиться к сборной Дании, которая сыграет товарищеские матчи против Нидерландов и Сербии. Встречи пройдут 26 и 29 марта соответственно.