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«Лестер» обыграл «Брентфорд» и поднялся на 10-е место в таблице

20 Марта 2022 • 19:01 Комментировать
Лестер
2:1
Брентфорд
окончен

В матче 30-го чемпионата Англии «Лестер» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1.

Оба гола «лисы» забили в первом тайме – по мячу на свой счёт записали Тимоти Кастань и Джеймс Мэддисон. Гости смогли ответить лишь за пять минут до конца основного времени второго тайма, когда Йоан Висса поразил ворота Каспера Шмейхеля.

Победа позволила «Лестеру» подняться на 10-е место в турнирной таблице, «Брентфорд» находится на 15-й строчке.

Протокол игры  
Лестер 2:1Брентфорд
(1:0) Кастань Тимоти20'   
(2:0) Мэддисон Джеймс33'   
  85'Висса Йоан (2:1)
Шмейхель КасперДжастин ДжеймсАмарти ДаниэльСёюнджю ЧагларКастань Тимоти  64' (Эванс Джонни (  64') Тилеманс ЮриМенди НампалисДьюзбери-Холл Кирнан   76'  79' (Сумаре Бубакари (  79') Мэддисон ДжеймсБарнс ХарвиИхеаначо Келечи  86' (Дака Пэтсон (  86')
Запасные: Перес АйосеРикарду Перейра IIЯкупович ЭлдинЧодури ХамзаТомас ЛюкВестергор Янник
Райя ДавидАйер Кристоффер  66' (Расмуссен Мадс (  66') Янссон ПонтусПиннок Итан   83'Генри Рико  74' (Фосу Тарик (  74') Йенсен МатиасНоргор Кристиан   90'Янельт Витали  56' (Баптист Шендон (  56') Мбеумо БрайанВисса ЙоанТони Айвен
Запасные: Йоргенсен МатиасФернандес Альваро IIIКаньос СерхиОниика ФрэнкNathan Young-CoombesГоддос СаманБех МадсЭриксен Кристиан
20 марта. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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окончен Лестер 2:1 Брентфорд 2.15 3.45 3.45
Идет 45 минута Тоттенхэм 2:1 Вест Хэм 1.73 3.80 4.90
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