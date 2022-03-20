«Лестер» обыграл «Брентфорд» и поднялся на 10-е место в таблице

В матче 30-го чемпионата Англии «Лестер» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1.
Оба гола «лисы» забили в первом тайме – по мячу на свой счёт записали Тимоти Кастань и Джеймс Мэддисон. Гости смогли ответить лишь за пять минут до конца основного времени второго тайма, когда Йоан Висса поразил ворота Каспера Шмейхеля.
Победа позволила «Лестеру» подняться на 10-е место в турнирной таблице, «Брентфорд» находится на 15-й строчке.
Протокол игры
|(1:0) Кастань Тимоти20'
|(2:0) Мэддисон Джеймс33'
|85'Висса Йоан (2:1)
Шмейхель Каспер•Джастин Джеймс•Амарти Даниэль•Сёюнджю Чаглар•Кастань Тимоти 64' (Эванс Джонни ( 64') •Тилеманс Юри•Менди Нампалис•Дьюзбери-Холл Кирнан 76' 79' (Сумаре Бубакари ( 79') •Мэддисон Джеймс•Барнс Харви•Ихеаначо Келечи 86' (Дака Пэтсон ( 86')
Райя Давид•Айер Кристоффер 66' (Расмуссен Мадс ( 66') •Янссон Понтус•Пиннок Итан • 83'Генри Рико 74' (Фосу Тарик ( 74') •Йенсен Матиас•Норгор Кристиан • 90'Янельт Витали 56' (Баптист Шендон ( 56') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан•Тони Айвен
20 марта. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).