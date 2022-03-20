«Лестер» обыграл «Брентфорд» и поднялся на 10-е место в таблице

В матче 30-го чемпионата Англии «Лестер» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:1.

Оба гола «лисы» забили в первом тайме – по мячу на свой счёт записали Тимоти Кастань и Джеймс Мэддисон. Гости смогли ответить лишь за пять минут до конца основного времени второго тайма, когда Йоан Висса поразил ворота Каспера Шмейхеля.

Победа позволила «Лестеру» подняться на 10-е место в турнирной таблице, «Брентфорд» находится на 15-й строчке.