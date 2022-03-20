Гари Невилл пояснил, почему Роналду так и не стал капитаном «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне

Несмотря на свою харизму и успехи, Криштиану Роналду так и не стал капитаном «Манчестер Юнайтед» в прошлом, когда клубом руководил сэр Алекс Фергюсон. Бывший футболист клуба Гари Невилл пояснил, почему шотландский специалист так и не доверил ему капитанскую повязку.

- Как-то я сам решил отказаться от капитанской повязки и сказал об этом после тренировки сэру Алексу Фергюсону. Это было на третий год моего капитанства, я сказал ему, что не чувствую себя достойным повязки капитана в команде, в которой есть такие люди, как Руни, Скоулз, Роналду. А он сказал мне - «сын, ты будешь носить эту повязку, потому что никому другому я не доверю ее. Ты или Гиггз. Если я дам повязку Руни, то обидится Роналду. Если отдам Роналду, то обидится Руни. Отдам Видичу - обидится Фердинанд, - приводит слова Невилла SkySport.