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Гари Невилл пояснил, почему Роналду так и не стал капитаном «Манчестер Юнайтед» при Фергюсоне

20 Марта 2022 • 18:46 Комментировать
Ливерпуль
0:0
Манчестер Юнайтед
отменен

Несмотря на свою харизму и успехи, Криштиану Роналду так и не стал капитаном «Манчестер Юнайтед» в прошлом, когда клубом руководил сэр Алекс Фергюсон.        Бывший футболист клуба Гари Невилл пояснил, почему шотландский специалист так и не доверил ему капитанскую повязку.

- Как-то я сам решил отказаться от капитанской повязки и сказал об этом после тренировки сэру Алексу Фергюсону. Это было на третий год моего капитанства, я сказал ему, что не чувствую себя достойным повязки капитана в команде, в которой есть такие люди, как Руни, Скоулз, Роналду. А он сказал мне - «сын, ты будешь носить эту повязку, потому что никому другому я не доверю ее. Ты или Гиггз. Если я дам повязку Руни, то обидится Роналду. Если отдам Роналду, то обидится Руни. Отдам Видичу - обидится Фердинанд, - приводит слова Невилла SkySport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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