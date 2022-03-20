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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал о конкуренции в АПЛ

20 Марта 2022 • 13:09 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкуренции в английской Премьер-лиге. Его слова передает The Guardian.

По словам Гвардиолы, потерять очки в этом турнире можно в любом матче. Специалист добавил, что «горожане» серьезно отнеслись к матчу с «Кристал Пэлас» и не менее серьезно отнесутся ко встрече с «Саутгемптоном».

Наставник «горожан» также заявил, что те люди, которые ждут, что «Манчестер Сити» будет лидировать в таблице с большим отрывом, не правы.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ, обходя «Ливерпуль», который идет следом, всего на одно очко.


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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Апл
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