Гвардиола рассказал о конкуренции в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о конкуренции в английской Премьер-лиге. Его слова передает The Guardian.

По словам Гвардиолы, потерять очки в этом турнире можно в любом матче. Специалист добавил, что «горожане» серьезно отнеслись к матчу с «Кристал Пэлас» и не менее серьезно отнесутся ко встрече с «Саутгемптоном».

Наставник «горожан» также заявил, что те люди, которые ждут, что «Манчестер Сити» будет лидировать в таблице с большим отрывом, не правы.

Сейчас «Манчестер Сити» занимает первое место в таблице АПЛ, обходя «Ливерпуль», который идет следом, всего на одно очко.