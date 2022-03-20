Сака: «Моя нога в крови, но я буду играть так и дальше»

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака подверг критике судейство в матче 30-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:0).

«Я не хотел жаловаться, но пытался показать арбитру, что буду идти в дриблинг — это мой стиль игры. Поэтому мне необходимо немного больше защиты от грубости соперника», — приводит слова Сака Daily Mail.

20-летний игрок сборной Англии отметил, что несмотря на то, что его нога в крови, он планирует играть в таком же стиле и дальше.

В текущем сезоне АПЛ Сака забил 9 мячей и сделал 5 результативных передач в 28 проведённых матчах.

Победа над бирмингемцами позволила «канонирам» закрепиться в четвёрке лидеров чемпионата Англии. Преимущество над «Манчестер Юнайтед» теперь составляет 5 очков, при этом подопечные Микеля Артеты имеют одну игру в запасе.