Кулушевски: «Чувствовал себя ребёнком на Рождество, когда Златан говорил обо мне»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился мнением о нападающем «Милана» и сборной Швеции Златане Ибрагимовиче.

«Златан открыл двери для Швеции, о которых никто раньше и не думал. Он показал детям, что всё возможно. Когда он заговорил обо мне, я почувствовал себя ребёнком на Рождество», — приводит слова Кулушевски The Guardian.

Также футболист сборной Швеции рассказал, что мог выступать и за Македонию, откуда родом его семья, но выбрал «Тре Крунур» так как вырос в этой стране.

В текущем сезоне АПЛ Кулушевски провёл 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи. Напомним, 21-летний швед принадлежит туринскому «Ювентусу», а за «шпор» выступает на правах аренды.