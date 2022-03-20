Клопп поддержал идею возвращения пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею о возвращении пяти замен в английской Премьер-лиге. Его слова передает The Telegraph.

Клопп заявил, что пять замен в английском чемпионате необходимы, потому что команды здесь проводят много матчей, а это значит, что у игроков растет риск получения травм.

«Нужно принимать как факт то, что игроки топ-уровня чаще травмируются. Нужно время на восстановление. Это очень тяжело», - сказал журналистам немецкий специалист.

Напомним, что на данный момент идея о возвращении пяти замен обсуждается руководством английской Премьер-лиги.