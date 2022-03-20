Грилиш оценил шансы «Манчестер Сити» на трофеи в этом сезоне

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш оценил шансы «горожан» на трофеи в текущем сезоне. Его слова передает пресс-служба клуба.

Грилиш отметил, что сейчас «Манчестер Сити» пребывает в хорошей форме. Команда лидирует в английской Премьер-лиге, вышла в следующий этап Кубка Англии и Лиги чемпионов.

«Думаю, у «Манчестер Сити» сейчас хорошее время», - заявил Грилиш и назвал четвертьфинал Лиги чемпионов «невероятным событием».

Отметим, что в английской Премьер-лиге «горожан» набрали уже 70 очков и находятся на первом месте. Следующим соперником команды в Лиге чемпионов стал мадридский «Атлетико».