Тухель: «Наш настрой всегда находится на максимально высоком уровне»

После победы над «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии (2:0), главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию в турнирной таблице АПЛ.

«Соперники получают выгоду из наших трудностей. Однако они имеют на это право. У нас был непростой период из-за травм и коронавируса, поэтому мы позволили «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» уйти в отрыв» , — заявил Тухель.

Также тренер отметил максимальный настрой своих подопечных, которые не проигрывают в основное время уже на протяжении 14 матчей подряд. Единственное поражение «аристократы» потерпели в финале Кубка английской лиги, когда в серии послематчевых пенальти уступили «Ливерпулю» (0:1).