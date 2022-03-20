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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Наш настрой всегда находится на максимально высоком уровне»

20 Марта 2022 • 09:39 Комментировать
Лестер
...
Брентфорд
2.20 3.45 3.30
Через 6 ч. 7 мин.

После победы над «Мидлсбро» в 1/4 финала Кубка Англии (2:0), главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал ситуацию в турнирной таблице АПЛ.

«Соперники получают выгоду из наших трудностей. Однако они имеют на это право. У нас был непростой период из-за травм и коронавируса, поэтому мы позволили «Манчестер Сити» и «Ливерпулю» уйти в отрыв» , — заявил Тухель.

Также тренер отметил максимальный настрой своих подопечных, которые не проигрывают в основное время уже на протяжении 14 матчей подряд. Единственное поражение «аристократы» потерпели в финале Кубка английской лиги, когда в серии послематчевых пенальти уступили «Ливерпулю» (0:1).    

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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ЛЕСТЕР БРЕНТФОРД
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20.03  17:00 Лестер ... Брентфорд 1.87 3.75 4.20
20.03  19:30 Тоттенхэм ... Вест Хэм 2.11 3.75 3.35
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