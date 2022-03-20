«Манчестер Сити» уверен в подписании Эрлинга Холанна летом

Боссы «Сити» уверены в том, что на данный момент обошли «Реал» в переговорном процессе относительно трансфера Эрлинга Холанна.

Флорентино Перес, в свою очередь, планирует совершить 2 космических перехода: Мбаппе и Холанна будущим летом. Англичане очень сомневаются в том, что «сливочные» готовы потянуть оба трансфера с точки зрения финансовой. Более того, вариант с Мадридом после подписания Мбаппе станет для норвежца сомнительным. При наличии Бензема появляется много нерешенных вопросов. Молодому парню понадобятся гарантии, что он также будет иметь центральное место в проекте. Готов Перес отказаться от Бензема летом ради Холанна? Вопрос сложный.

«Реал» и «Сити» согласовали детали контракта с нападающим, но выбор остается за ним.

Холанн смотрит в сторону «горожан» благодаря Хосепу Гвардиоле. Поработать с испанцем — мечта норвежца. В Мадриде Пепа не будет никогда в жизни, поэтому летом придется выбирать.