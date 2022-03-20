Луис Энрике больше не доверяет Де Хеа место в воротах

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему не вызвал на матчи сборной голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

Вместо де Хеа тренер сборной пригласил голкипера «Брентфорда» Давида Райя.

Согласно сообщениям Manchester Evening News, Энрике заявил, что его решение вызвать Давида Райя было основано на его стиле игры, что указывает на то, что де Хеа его больше не убеждает.

Стоит отметить, что основным вратарем испанской сборной уже несколько месяцев является Унаи Симон. Начиняя с октября 2020 года, этот голкипер сыграл в 20 из 21 матчей сборной Испании, став первым номером команды на Евро-2020.