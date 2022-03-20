Кошмар для Саутгейта: Трент и Джеймс травмировались, Уокер – не вызван

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт испытывает проблемы с позицией правого защитника после того, как Тухель сообщил о травме Риса Джеймса.

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс пропустил субботний кубковый матч против «Мидлсбро». Тренер «синих» Томас Тухель так прокомментировал состояние футболиста.

«Для меня он не готов играть за сборную. Он все еще на индивидуальных тренировках, я думаю, что он не поедет в сборную, но я не могу вам сказать. Это решают медики, Федерация и клуб», - сказал Тухель.

Также травму получили правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, который выбыл из строя на несколько недель.

Еще одного правого защитника – Кайла Уокера из «Манчестер Сити» - Саутгейт просто не вызвал в сборную.

Сборная Англии планирует провести два товарищеских матча с Швейцарией и Кот-д’Ивуаром.