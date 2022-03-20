Английская полиция вычислила и арестовала одного из оскорблявших Рэшфорда после финала Евро-2020 «болельщиков»

Задержан один из тех, кто глумился над Маркусом Рэшфордом после того, как нападающий «Манчестер Юнайтед» не сумел забить пенальти в послематчевой серии пенальти Евро-2020. Сразу после неудачи на темнокожих игроков английской сборной посыпались многочисленные обвинения и инсинуации.

В основном расистские обвинения, быстро переросшие в оскорбления, бросались из «зоны анонимности» - из интернета. Однако оказалось, что интернет не гарантирует полной анонимности - и вот 19-летнему Джастину Прайсу придется ответить за свое красноречие. Суд по этому делу состоится уже 30-го марта.