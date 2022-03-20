«Вест Хэм» намерен подписать полузащитника «Нанта»

«Вест Хэм» намерен подписать атакующего полузащитника «Нанта» Людовика Бласа в летнее трансферное окно, сообщает Football Transfers.

Также сообщается, что еще одним претендентом на игрока является «Ньюкасл».

Блас — левоногий атакующий полузащитник, которому наиболее комфортно играть на позиции 10-го номера, хотя он может играть и более широко.

24-летний футболист обладает исключительной техникой, впечатляющей скоростью и энергией.

В этом сезоне Блас сыграл в Лиге 1 26 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Нант» оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.