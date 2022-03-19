Эшли Янг об игроках «Арсенала»: Праздновали так, как будто выиграли АПЛ

Защитник «Астон Виллы» считает, что «канониры» слишком остро отреагировали на субботнюю победу с минимальным перевесом.

«Вы видели, как они праздновали. Если честно, это было похоже на победу в лиге. Но это показывает, что им было тяжело», - сказал Янг в интервью VillaTV.

Также он добавил, что «Астон Вилла» будет продолжать создавать трудности любому другому клубу.

«Мы хотим играть в еврокубках, хотим вернуть клуб там, где он был раньше. Мы хотим создавать трудности всем командам, но главное – хотим выигрывать матчи», - добавил Янг.

Лондонский клуб выиграл матч со счетом 1:0, благодаря голу Букайо Сака, что значительно повысило шансы завершить сезон в четверке лучших.