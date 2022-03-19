«Милан» возобновил переговоры с Ботманом

«Милан» лидирует в борьбе за защитника «Лилля» Свена Ботмана, сообщает Tuttosport.

Итальянский клуб начал новый раунд переговоров с 22-летним голландским футболистом.

Ожидается, что Ботман покинет свой нынешний клуб в предстоящее летнее трансферное окно. Также футболистом интересуются «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

Команда Серии А уже давно ведет переговоры с голландцем. Тем не менее, основным фактором по-прежнему является возможность играть в Лиге чемпионов. Единственным клубом из этой тройки, который может потенциально предоставить такую возможность Ботману является «Милан».

В этом сезоне в Лиге 1 Ботман провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.