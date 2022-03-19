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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мелье: Я в надежных руках, надеюсь скоро вернуться

19 Марта 2022 • 22:03 Комментировать
Вулверхэмптон
2:3
Лидс
окончен

Голкипер «Лидса» Илан Мелье не смог закончить матч очередного тура АПЛ против «Вулверхэмптона», покинув поле в середине второго тайма из-за травмы.

Он покинул поле, держась за бедро после столкновения с нападающим «волков» Раулем Хименесом. «Лидс» выиграл матч со счетом 3:2, несмотря на то, что к перерыву проигрывал 0:2 и сразу несколько игроков завершили игру досрочно из-за травм.

«Спасибо за все ваши сообщения! У меня все хорошо, учитывая обстоятельства. Хорошая игра и победа команды облегчают боль. Я в надежных руках и надеюсь скоро вернуться на поле», - поблагодарил болельщиков за поддержку вратарь «Лидса» во своем инстаграм.

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Илан Мелье
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