«Арсенал» забил 2000-й гол в АПЛ

Победив в матче очередного тура «Астон Виллу» со счетом 1:0, «Арсенал» достиг отметки 2000 голов в АПЛ.

«Арсенал» стал третьей командой, которой покорилась эта отметка. Ранее через нее прошли «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Кроме того, автор 2000-го гола, полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, стал самым молодым футболистом, забившим пять голов на выезде за один сезон в футболке «Арсенала».

После этой победы «Арсенал» укрепился на четвертом месте в чемпионате Англии, которое дает право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов.