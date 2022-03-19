Орье: Грустно от того, что происходит с Почеттино

Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье поделился с журналистами чувствами по поводу того, что происходит вокруг главного тренера «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Мне очень грустно. Он тот, у кого я многому научился. Я знаю этого человека. Я разочарован тем, как идут дела», - сказал Орье.

Орье провел в «Тоттенхэме» 4 сезона, сыграв 77 матчей и забив 5 голов.

«Я был очень счастлив, когда к нему обратился «ПСЖ». Из того, что я узнал и увидел, я понял, что у него есть душа, чтобы дать этой команде то, чего не хватало», - добавил бывший защитник лондонского клуба.