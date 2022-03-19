Венгер - о футболе: Я как парень, который больше не принимает наркотики

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился тем, что по-прежнему скучает по работе тренером.

«Я могу внести свой вклад в развитие футбола и другим способом, но, знаете, мне по-прежнему этого не хватает. Не хватает интенсивности. Я уязвим - я как парень, который больше не принимает наркотики», - сказал Венгер.

Он добавил, что самое главное – это приносить пользу на поприще футбола.

«Это забота о красивой игре, о ценностях, которыми мы дорожим, о том, что входит в наше тело, в каждую клетку нашего тела», - добавил бывший тренер «Арсенала».