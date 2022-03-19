Клопп о насыщенном расписании: У меня нет времени даже думать об этом

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал насыщенный график команды в преддверии четвертьфинального кубкового матча с «Ноттингем Форест».

«Я понятие не имею, где разместить все матчи, которые мы должны сыграть. Последний тур – 22 мая, а через неделю – финал Лиги чемпионов. Финал Кубка Англии будет за неделю до финала Лиги чемпионов. Нет, за неделю до последнего тура», - сказал Клопп.

По его словам, расписание построено так, чтобы «создать как можно больше проблем командам, которые добиваются успеха».

«Ливерпуль» продолжает бороться на трех фронтах, имея возможность к кубку Лиги, который он уже завоевал в этом сезоне, еще три трофея – чемпионов АПЛ, Лигу чемпионов и победу в Кубке Англии.