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Сака: Ноги разбиты, но к следующему матчу буду готов

19 Марта 2022 • 20:47 Комментировать
Астон Вилла
0:1
Арсенал
окончен

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака рассказал журналистам о том, как он себя чувствует после игры с «Астон Виллой».

«Ноги разбиты, но я буду готов к следующей игре, — сказал Сака в интервью BT Sport, — «это часть игры».

Сака поблагодарил партнеров за то, что смогли удержать преимущество в счете.

«Мы очень хорошо защищались. Спасибо вратарю и защите, которые снова сыграли на уровне. То, как мы защищались - это имеет большое значение», - сказал Сака.

В рамках очередного тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0. Единственный гол забил Сака. «Канониры» продолжают борьбу за четвертое место в АПЛ, которое дает право выступить в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Астон Вилла 0:1 Арсенал 3.10 3.45 2.30
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