Гвардиола о Симеоне: Я не понимаю его матчей, потому что я не был на его тренировках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился с журналистами мнением о методах работы Диего Симеоне.

«Я не понимаю его матчей, потому что я не был на его тренировках. Но если он любит не пропускать голы, я тоже этого не люблю еще больше. Если он хочет выигрывать игры, я тоже. Я больше, чем он, люблю контратаки. Я люблю многие вещи, которые хотел бы делать и которые уже делает он», - сказал Гвардиола.

Гвардиола добавил, что в ответной игре с «Манчестер Юнайтед» футболисты «Атлетико» не позволили свободно дышать своим соперникам.

«Манчестер Сити» встретится с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.