Киоун: Считаю «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за ТОП-4

Экс защитник «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что считает «Тоттенхэм» главным претендентом на четвертое место в АПЛ.

«Впереди много игр. Я думаю, что «шпоры» выглядят фаворитами, чтобы попасть в четверку лучших. «Арсенал», я знаю, сейчас они на коне, но вы посмотрите на расписание», — сказал в интервью Киоун BT Sport.

Он добавил, что «Арсенал» также может побороться за попадание в четверку и что все находится в руках футболистов.

В субботнем матче АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0 и укрепился на четвертой позиции в таблице чемпионата Англии, опережая на 4 очка «Манчестер Юнайтед» и на 6 – «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».