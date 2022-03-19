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Киоун: Считаю «Тоттенхэм» фаворитом в борьбе за ТОП-4

19 Марта 2022 • 19:22 Комментировать

Экс защитник «Арсенала» Мартин Киоун заявил, что считает «Тоттенхэм» главным претендентом на четвертое место в АПЛ.

«Впереди много игр. Я думаю, что «шпоры» выглядят фаворитами, чтобы попасть в четверку лучших. «Арсенал», я знаю, сейчас они на коне, но вы посмотрите на расписание», — сказал в интервью Киоун BT Sport.

Он добавил, что «Арсенал» также может побороться за попадание в четверку и что все находится в руках футболистов.

В субботнем матче АПЛ «Арсенал» в гостях обыграл «Астон Виллу» со счетом 1:0 и укрепился на четвертой позиции в таблице чемпионата Англии, опережая на 4 очка «Манчестер Юнайтед» и на 6 – «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Мартин Киоун
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окончен Астон Вилла 0:1 Арсенал 3.10 3.45 2.30
20.03  17:00 Лестер ... Брентфорд 1.87 3.75 4.20
20.03  19:30 Тоттенхэм ... Вест Хэм 2.11 3.75 3.35
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