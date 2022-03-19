Джеррард: Немного не хватило веры в наш план

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард прокомментировал игру «Астон Вилы» против «Арсенала», которая закончилась со счетом 1:0 в пользу «канониров».

«Я думал, что нам немного не хватает веры в то, что мы делаем. Сложно выполнить план игры, если не все в это верят. Во втором тайме мы стали играть более уверенно, пошли в атаку», - сказал Джеррард.

Он добавил, что команда пыталась играть организованно, заставить игроков «Арсенала» владеть мячом в строго определенных участках поля, но в первом тайме этот план выполнить не удалось.