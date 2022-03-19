Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл выбыл на несколько недель, об этом сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета.

«У Аарона Ремсдейла травма косой мышцы и он будет отсутствовать несколько недель», — сказал Артета перед субботним матчем Премьер-лиги с «Астон Виллой».

Вратарь выведен из списков игроков сборной Англии, которые примут участие в товарищеских матчах против Швейцарии и Кот-д’Ивуара. Ремсдейл также пропустил субботний матч АПЛ против «Астон Виллы». Его место в воротах занял Бернд Лено, а «Арсенал» выиграл со счетом 1:0.

В этом сезоне в АПЛ Рэмсдейл провел 24 матча, в 12 из которых сыграл на ноль.